Российские дипломаты проверяют информацию о задержании Варламова в Южном Судане

Российские дипломаты проверяют информацию о задержании пятерых россиян, в числе которых блогер Илья Варламов и основатель «Медиазоны» Петр Верзилов, в Южном Судане. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Уганде.

«Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется», — заявили в российской дипмиссии.

Посольство РФ в Уганде также представляет Россию в Южном Судане.

Ранее Варламов сообщил, что он, его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и двое их спутников были задержаны в аэропорту города Капоэта. По его словам, их обвиняют в запуске дрона, что запрещено властями страны.

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