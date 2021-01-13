ЭИСИ представил доклад о шансах партий на выборах в Госдуму

В среду был представлен доклад Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), выводы которого гласят о том, что в новом составе Госдумы, скорее всего, пройдут четыре парламентские партии, а также «Яблоко», «Новые люди» и Российская партия пенсионеров.

Открытым остается вопрос и о том, кто сформирует вторую по размерам фракции.

«ЛДПР и КПРФ идут ноздря в ноздрю, в чем-то опережая, а в чем-то уступая друг другу. При этом, «Справедливая Россия» имеет шанс выстрелить на идейном обновлении и усилении за счет удачных слияний. Группа претендентов на фракции оказалась сбалансирована с учетом ключевых запросов в общественной повестке - обновление, социальная справедливость, политика в отношении пенсионеров, политическое представительство», - отмечают авторы доклада.

На данный момент порядка 19% россиян декларируют готовность голосовать за непарламентские политические силы, что говорит об общественном запросе на обновление элит, напомнил в связи с презентацией доклада директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В свою очередь, глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов добавил, что в ближайшие месяцы рейтинги партий будут «перевзвешиваться» по тем же критериям. Секрет успеха для каждой из групп свой, уверен он. Вместе с тем, по наблюдениям Кузнецова, парламентским партиям надо мобилизовать своих сторонников, а непарламентским - привлечь тех, кто обычно на выборы не ходит.