Импичмент Трампу прошел процедурное голосование

Вопрос об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей конгресса, члены палаты приступили к финальным дебатам. Трансляцию заседания ведет телеканал CNBC.

За проведение финальных дебатов по импичменту проголосовали все представители Демократической партии США, которая контролирует палату представителей. Все представители республиканского меньшинства проголосовали против.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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