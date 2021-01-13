Импичмент Трампу прошел процедурное голосование

Вопрос об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей конгресса, члены палаты приступили к финальным дебатам. Трансляцию заседания ведет телеканал CNBC.
За проведение финальных дебатов по импичменту проголосовали все представители Демократической партии США, которая контролирует палату представителей. Все представители республиканского меньшинства проголосовали против.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.
В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.
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