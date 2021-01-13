Республиканцы назвали Трампа ответственным за штурм Капитолия

Лидер республиканской партии в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что действующий президент США Дональд Трамп несет ответственность за нападение его сторонников на здание конгресса 6 января, передает РИА «Новости».

По словам республиканца, глава государства должен был немедленно осудить нападающих, когда видел, что происходит.

«Эти факты требуют немедленных действий от президента Трампа, принятия своей доли ответственности», — подчеркнул Маккарти в ходе дебатов по вопросу импичмента.

Как ожидается, подконтрольная демократам палата представителей в среду проголосует за импичмент. Это сделает Трампа первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.

По резолюции могут проголосовать в этот же день и, как предполагается, подконтрольная Демократической партии палата примет ее. В дальнейшем дело будет направлено в сенат для рассмотрения. Примечательно, что сенат выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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