Лидер республиканцев в сенате не определился с позицией по импичмену Трампу

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч МакКоннелл не решил, как он проголосует на слушании по делу об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо МакКоннелла другим республиканцам.

«Я еще не решил, как проголосую», – отметил сенатор в своем обращении.

Он также подчеркнул, что намерен выслушать аргументы в пользу импичмента.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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