Палата представителей начала финальное голосование по импичменту Трампу

Палата представителей конгресса США начала финальное голосование по делу об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. Прямую трансляцию ведет телеканал CNBC.

Конгрессмены голосуют с помощью электронных устройств, голосование продлится 15 минут.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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