Сенат не вынесет вердикт об импичменте Трампу до инаугурации Байдена

Сенат не вынесет вердикт об импичменте президента США Дональда Трампа до истечения срока его полномочий 20 января. Такое заявление сделал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, передает CNN.

По его словам, даже если бы процесс в Сенате стартовал на этой неделе и продвигался быстро, до того, как Трамп покинет свой пост, «не было бы достигнуто окончательного вердикта».

«Это не решение, которое принял я, это факт», — сказал Макконнелл.

Он также считает, что Конгресс и исполнительная власть в интересах страны должны провести следующие семь дней, «полностью сосредоточившись на том, чтобы содействовать безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации избранного президента США Джо Байдена». Как сообщалось, инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

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