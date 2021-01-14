Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент.

В своем обращении он заявил, что осуждает насилие, произошедшее на прошлой неделе в Капитолии. Политик подчеркнул, что «жестокости не место» в США.

«Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан», — сказал Трамп в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter Белого дома.

Он заверил, что участвовавшие в нападении на Капитолий будут привлечены к ответственности.

Президент также отметил необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и попросил всех граждан объединиться, «преодолев страсти момента».

Кроме того, Трамп сообщил, что поручил федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране. По его словам, что «тысячи» бойцов Национальной гвардии прибывают в американскую столицу, чтобы обеспечить «безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов».

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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