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Новости политики

Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа

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Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом порталу Axios сообщил представитель компании.

По его словам, это произойдет в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Представитель компании отметил, что блокировка аккаунта Трампа будет осуществлена «в интересах общественной безопасности и на основании попыток» политика «распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию». Собеседник портала подчеркнул, что это является очевидными нарушениями правил Snapchat.

«Мы приняли решение навсегда прекратить действие его аккаунта», — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что Snapchat бессрочно заморозил учетную запись Трампа после беспорядков в Капитолии. Его аккаунты в Twitter, Facebook, Instagram и Twitch также были заблокированы.

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