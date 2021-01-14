Гордума Якутска приняла отставку мэра

Городская дума Якутска в четверг, 14 января, приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой. Об этом РИА «Новости» сообщили в думе.

Как рассказал собеседник агентства, 17 депутатов проголосовали за ее отставку, шесть высказались против, а один воздержался.

Отмечается, что на должность исполняющего обязанности главы городского округа «город Якутск» был назначен Евгений Григорьев.

Ранее Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она возглавляла Якутск с сентября 2018 года.

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