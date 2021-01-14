Байден надеется на рассмотрение Сенатом импичмента Трампу вместе с другими делами

Избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат рассмотрит вопрос об импичменте президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, но в то же время будет работать и над другими важными делами страны. Об этом говорится в заявлении политика, размещенном на сайте его переходной команды.

Байден уточнил, что речь идет об утверждении кандидатов на ключевые посты в администрации, восстановление экономики и работе над программой распространения вакцин от коронавируса.

Комментируя решение Палаты представителей по импичменту, он также отметил, что ее члены воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру отстранения от власти Трампа и «привлечь его к ответственности».

13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

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