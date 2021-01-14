МИД Украины назвал победой решение ЕСПЧ по Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) принять иск против России по Крыму — это победа. Его цитирует «Интерфакс — Украина».

«Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности», — сказал министр.

По его словам, юридическая совокупность действий Киева, в число которых входят процессы в Международном морском трибунале, Международном суде ООН и в Международном криминальном суде, будут «подтверждать ту правду, которую доносила Украина миру, начиная с 2014 года».

Ранее ЕСПЧ признал жалобу Украины на Россию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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