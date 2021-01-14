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Новости политики

Берлускони госпитализировали в Монако

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Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в кардиоторакальный центр Монако, передает Rai News 24.

По его данным, речь идет о плановой проверке, и политик вернется домой через несколько дней.

Осенью 2020 года 84-летний Берлускони переболел коронавирусом. Политик признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь «адской».

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