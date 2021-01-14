Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Врач Берлускони сообщил об ухудшении состояния его здоровья

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Альберто Дзангрилло, лечащий врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони сообщил об ухудшении состояния его здоровья, передает агентство ANSA.

Ранее телеканал Rai News 24 сообщил, что Берлускони госпитализировали в кардиоторакальный центр Монако.

По словам доктора, речь идет о проблемах с сердцем.

Дзангрилло рассказал, что в понедельник, 11 января, срочно отправился на юг Франции, где временно живет Берлускони. Врач добавил, что запросил госпитализацию политика в Монако, потому что не считал целесообразным его возвращение в Италию.

Несколько лет назад экс-премьер Италии перенес серьезную операцию, восстановление после которой заняло больше времени, чем ожидалось.

Осенью 2020 года 84-летний Берлускони переболел коронавирусом. Политик признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь «адской».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Берлускони госпитализировали в Монако

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.