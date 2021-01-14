В Совфеде прокомментировали решение ЕСПЧ по Крыму

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с «РГ» заявил, что в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании иска Украины по Крыму есть как положительные, так и отрицательные стороны.

По его словам, положительной стороной является тот факт, что ЕСПЧ отказался рассматривать обвинения против России в убийствах мирных граждан, безосновательных задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов и других.

Кроме того, Цеков напомнил, что суд не стал рассматривать и вопрос о законности присоединения Крыма к России с точки зрения международного права.

Негативной частью решения ЕСПЧ является его согласие принять к рассмотрению обвинения в навязывании российского гражданства крымчанам, ущемлении их прав в обучении украинскому языку, отметил сенатор.

Ранее ЕСПЧ признал жалобу Украины на Россию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу.

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