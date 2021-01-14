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Новости политики

Генсек НАТО призвал наказать ответственных за штурм Капитолия

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственные за штурм Капитолия в Вашингтоне должны понести наказание, передает ТАСС.

По его словам, произошедшее в столице США неприемлемо. Результаты президентских выборов должны уважаться, подчеркнул Столтенберг.

«Важно, чтобы все ответственные были наказаны. Я уверен, что демократические институты США справятся с этим», — отметил он.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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