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Новости политики

Володин сделал прививку от коронавируса

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин привился от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Я сделал прививку», — сказал он.

Володин отметил, что перенес вакцинацию легко и не испытывает никаких неприятных ощущений.

Он рассказал, что многие депутаты также привились от COVID-19.

Володин выразил надежду, что, когда число привитых членов Госдумы вырастет, парламент будет иметь коллективный иммунитет.

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