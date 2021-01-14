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Новости политики

Трамп пообещал стараться останавливать войны

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Точно так же Ирак и Сирия в низшей точке за многие годы. Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны», — говорится в сообщении.

Трамп также заявил, что восстановил вооруженные силы США.

«Для меня было большой честью — восстановить наши вооруженные силы и поддерживать наших храбрых мужчин и женщин в форме. 2,5 трлн долларов инвестировано, в том числе в прекрасное новое оборудование, произведенное в США», — говорится в сообщении.

В конце февраля 2020 года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) впервые за почти 20 лет войны подписали соглашение о мире. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

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