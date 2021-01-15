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Новости политики

Президент Боливии привьется «Спутником V» одним из первых

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Президент Боливии Луис Арсе намерен сделать прививку от коронавируса нового типа российской вакциной «Спутник V» в числе первых в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер. Его слова приводит газета El Deber.

По словам пресс-секретаря, президент привьется вакциной из первой партии, которая поступит в Боливию в январе. Таким образом глава государства намерен продемонстрировать доверие к вакцинации от коронавируса, пояснил Рихтер.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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