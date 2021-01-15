Генеральный прокурор Вашингтона хочет допросить сына Трампа

Генеральный прокурор округа Колумбия (Вашингтон) Карл Расин намерен допросить Дональда Трампа-младшего, старшего сына действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на офис генпрокурора.

Трамп-младший был уведомлен, что его хотят допросить по делу о предполагаемом нецелевом расходовании средств, собранных на проведение инаугурации его отца в январе 2017 года, указано в сообщении.

По версии следствия, комитет по сбору средств на инаугурацию потратил более $1 млн на аренду банкетного зала, номеров и оплату питания по завышенной цене в гостинице, принадлежащей Trump Organization.

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