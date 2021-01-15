Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Пушков предрек Байдену возвращение импичмента «бумерангом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что превращение импичмента в «банальную процедуру» вернется американским демократам «бумерангом».

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию», – написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что республиканцы не смогут инициировать процедуру импичмента до выборов в конгресс в 2022 году, так как у них нет контроля над палатой представителей. При этом он добавил, что, если им удастся преодолеть разрыв в пять мест, «Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента

Пелоси подписала обвинительное заключение по импичменту Трампа

СМИ: конгрессмен инициирует импичмент Байдена в его первый день на посту

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.