Глава Бурятии отправил в отставку министров республики

Глава Бурятии Алексей Цыдентов принял решение отправить в отставку правительство республики. Об этом сообщается на его сайте.

Соответствующее решение Цыдентов объявил на совещании с министрам, поблагодарив их за работу.

По его словам, все члены правительства получат статус исполняющих обязанности.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — подчеркнул Цыдентов.

Кроме того, глава республики отметил, что одними из основных задач являются улучшение условий жизни и работы в Бурятии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Бурятии заявил, что COVID-инфицированные врачи скрывали симптомы

— У Путина возникли вопросы к главе Бурятии из-за 400 «потерянных» миллионов