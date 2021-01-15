Лавров проведет переговоры с Зарифом в Москве

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила во время брифинга, трансляция которого ведется на странице МИД в Facebook.
Она уточнила, что переговоры министров пройдут в Москве 26 января.
По ее словам, в ходе переговоров Зариф и Лавров обменяются мнениями по ряду актуальных международных тем, в том числе по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, ситуации в Сирии, зоне Персидского залива и Афганистане, а также вопросу СВПД.
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