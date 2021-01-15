Болсонару высмеял отказ Макрона импортировать бразильскую сою из-за лесов Амазонки

Президент Бразилии Жаир Болсонару высмеял решение французского коллеги Эммануэля Макрона об отказе импортировать бразильскую сою из-за того, что это якобы способствует вырубке лесов Амазонки. Об этом сообщил телеканал Bfm.

Отмечается, что бразильский лидер назвал соответствующее заявление Макрона ерундой.

«Ради бога, мистер Макрон, не покупайте бразильские соевые бобы, если не хотите вырубать лес на Амазонке. Покупайте сою во Франции», — иронично сказал Болсонару.

Он призвал французского президента перестать говорить глупости. По мнению Болсонару, Макрон, ничего не зная о собственной стране, судит о Бразилии.

Во вторник, 12 января Макрон рекомендовал увеличить производство сои в Европе, чтобы «соответствовать (французским) экологическим амбициям» и не содействовать разрушению амазонских лесов.

Болсонару подчеркнул, что его коллега ничего не знает о производстве сои в Бразилии. По его словам, соя выращивается в регионе Серрадо (находится на юге Амазонки) или на юге страны. Он подчеркнул, что сельскохозяйственное производство в Амазонии минимально.

Бразильский лидер также назвал решение Макрона частью политической игры.

Болсонару неоднократно критиковал Макрон за высказывания, а также оскорбил его жену Брижит Макрон.

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