В НАТО приняли к сведению решение РФ выйти из Договора по открытому небу

В НАТО приняли к сведению решение России выйти из Договора по открытому небу, заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казале, передает ТАСС.
«Мы приняли к сведению заявленное намерение России покинуть ДОН», — сказал Казале.
Он также отметил, что НАТО по-прежнему готово к диалогу с Москвой по военной транспарентности и снижению рисков в рамках Совета Россия — НАТО.
Ранее в МИД России заявили о начале процедуры выхода страны из Договора об открытом небе.
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