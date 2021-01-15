В НАТО приняли к сведению решение РФ выйти из Договора по открытому небу

В НАТО приняли к сведению решение России выйти из Договора по открытому небу, заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казале, передает ТАСС.

«Мы приняли к сведению заявленное намерение России покинуть ДОН», — сказал Казале.

Он также отметил, что НАТО по-прежнему готово к диалогу с Москвой по военной транспарентности и снижению рисков в рамках Совета Россия — НАТО.

Ранее в МИД России заявили о начале процедуры выхода страны из Договора об открытом небе.

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