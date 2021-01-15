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Новости политики

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МИД объяснил, почему Россия выходит из Договора по открытому небу

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Россия выходит из Договора по открытому небу из-за неприемлемой ситуации вокруг соглашения, которая создалась после выхода США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, когда Вашингтон покинул ДОН, тенденция к разрушению Договора приобрела необратимый характер.

Несмотря на это, Москва предприняла максимум возможных усилий по спасению соглашения.

Россия предложила государствам-участникам предоставить гарантии, что они не будут передавать США данные, получаемые во время наблюдательных полетов над российской территорией.

Однако, как отметила Захарова, политическая ориентация на США для стран-участниц соглашения оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности.

Ранее в МИД России заявили о начале процедуры выхода страны из Договора об открытом небе.

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