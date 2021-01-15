The Hill: Пенс и Харрис поговорили впервые после предвыборных дебатов

| Бернст Ю.

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс провел телефонный разговор со своим преемником Камалой Харрис для того, чтобы предложить помощь в преддверии инаугурации главы государства, пишет издание The Hill со ссылкой на источник.

По его данным, беседа состоялась накануне. Это был первый разговор Пенса и Харрис после дебатов в октябре 2020 года.

Издание отмечает, что вице-президент взял на себя некоторые обязанности, которые обычно выполняет глава государства в период окончания срока полномочий. Так, 14 января он посетил брифинг по обеспечению безопасности на инаугурации и поприветствовал членов национальной гвардии в Капитолии США.

Пенс также должен выступить с обращением в выходные в Калифорнии и Нью-Йорке о военных достижениях администрации действующего президента страны Дональда Трампа. Кроме того, вице-президент посетит церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Ранее Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к Байдену.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.