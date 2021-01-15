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Новости политики

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Трамп намерен покинуть Вашингтон до инаугурации Байдена

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Президент США Дональд Трамп планирует уехать из Вашингтона в день инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена утром 20 января. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, Трамп планирует полететь в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Однако перед этим он собирается организовать прощальное мероприятие на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Ранее Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Таким образом, он станет четвертым в истории США президентом, который не посетит инаугурацию своего сменщика.

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