Трамп рассматривает возможность помиловать своего экс-советника

Президент США Дональд Трамп изучает возможность помиловать своего экс-советника Стивена Бэннона. Об этом пишет Politico.

Ранее сообщалось, что Бэннон был арестован по подозрению в мошенничестве. Его подозревают в обмане людей, которые жертвовали средства на кампанию по строительству стены на южной границе США под названием «Мы строим стену», что привело к сбору более $25 млн.

В 2016 году Бэннон занимал одну из ведущих должностей в предвыборном штабе действующего президента США Дональда Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега администрации в Белом доме. В августе 2017 года он уволился.

Согласно WSJ, после того как Бэннон покинул команду президента, он стал консультантом в компании Guo Media, которая связана с бизнесменом из Китая Го Вэньгуем. В 2018 году экс-политик заключил контракт на один год, согласно которому он должен был получить $1 млн. Бэннон должен был налаживать связи между компанией и известными лицами, контракт не был продлен.

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