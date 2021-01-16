США будут вводить санкции за передачу Ирану 15 видов металлов

США определили 15 видов металлов, передача которых Ирана приведет к санкциям. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Ядерная, ракетно-баллистическая и военная программы Ирана продолжают представлять угрозу мировой безопасности. Для противодействия этим угрозам я расширяю охват санкций Госдепартамента, связанных с металлами и Ираном, — говорится в сообщении.

Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки.

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