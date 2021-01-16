Франция сожалеет о намерении России покинуть Договор по открытому небу

МИД Франции выразил сожаление в связи с намерением России выйти из Договора по открытому небу и надеется, что Москва пересмотрит это решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что Российская Федерация пересмотрит свое решение, которое подрывает сам договор и, кроме того, наши усилия по укреплению взаимного доверия и укреплению нашей коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

В МИД Франции указали, что недавно все государства-участники, включая РФ, по случаю четвертой Конференции по рассмотрению действия договора подтвердили «свою приверженность этому документу и полное применение его положений».

Ранее стало известно, что Россия начала процесс выхода из Договора по открытому небу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поклонская назвала выход России из Договора по открытому небу тревожной, но необходимой мерой

— Британия призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН

— В ЕС надеются, что РФ не покинет Договор по открытому небу