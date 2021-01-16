Байден представил кандидатов на посты заместителей госсекретаря

Избранный президент США Джо Байден выдвинул ветеранов госдепартамента Уэнди Шерман и Викторию Нуланд на посты замгоссекретаря, пишет Reuters.

Уэнди Шерман выдвинута на пост первого замгоссекретаря. При президентстве Барака Обамы она возглавляла команду переговорщиков с Ираном и была заместителем госсекретаря.

Виктория Нуланд может занять должность замгоссекретаря по политическим вопросам. Она проработала в Госдепе более 30 лет и была главной по вопросам России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе.

Байден также выдвинул Брайана Маккиона, своего давнего помощника по внешней политике, на пост еще одного первого заместителя госсекретаря.

Также на должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предлагается назначить Бонни Дженкинс. Она руководит организацией «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока — 2»

— Россия не ожидает возвращения США в Договор об открытом небе при Байдене

— Медведев заявил, что ожидает от администрации Байдена антироссийской политики