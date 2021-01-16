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Альфа Конде Альфа Конде

Президент Гвинеи прошел вакцинацию «Спутником V»

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Президент Гвинеи Альфа Конде прошел вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает телеканал RTG.

Телеканал отмечает, что 82-летний политик получил первую дозу вакцины. Он был привит в президентском дворце Секутурея.

«Президент республики в пятницу получил дозу «Спутника V», чтобы побудить население вакцинироваться», — добавляет телеканал.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 94,4 млн заболевших, свыше 67,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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