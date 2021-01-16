Мерц решил стать министром экономики после проигрыша на выборах лидера ХДС

Немецкий политик Фридрих Мерц, проигравший на выборах лидера «Христианско-демократического союза» (ХДС), намерен стать министром экономики и энергетики. Об этом политик объявил в Twitter.

«Новому председателю Армину Лашету я предложил, чтобы я вошел в состав нынешнего федерального правительства и взял на себя министерство экономики», — написал Мерц.

В настоящий момент пост занимает Петер Альтмайер.

16 января новым лидером ХДС избрали премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. Он может сменить канцлера Ангелу Меркель после парламентских выборов, которые пройдут 26 сентября 2021 года.

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