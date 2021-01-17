В республиканских штатах могут разрешить иски к соцсетям за «политическую цензуру»

Законодатели штата Северная Дакота, представляющие Республиканскую партию, подготовили законопроект, который разрешит подавать иски к социальным сетям за «политическую цензуру», передает Fox News.

Республиканец Том Кейдинг, являющийся главным автором соответствующего документа, считает, что «цензура не создает единства, не помогает ситуации с расколом в нашей стране, а также деэскалирует ситуацию».

Авторы инициативы предлагают ввести ответственность для соцсетей и обязать их возмещать ущерб в случае подачи гражданского иска лицом, «чья речь была ограничена, подвергнута цензуре или подавлению», если она не будет «нецензурной, непристойной, распутной, грязной, чрезмерно агрессивной, оскорбляющей или неприемлемой по иным причинам».

Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Трампа. До этого были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

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