Шредер назвал расширение НАТО причиной возвращения Крыма в РФ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что из-за расширения НАТО произошло воссоединение Крыма и России. Об этом он сказал в интервью изданию Spiegel.

Он отметил, что страны Восточной Европы и до событий 2014 года могли решить, хотят ли они быть в Евросоюзе или в НАТО.

«Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО», — сказал Шредер.

По его словам, это была стратегия окружения России, которая в то время «была гораздо более открытой к сотрудничеству» с Европой и с Североатлантическим альянсом.

Экс-канцлер также заявил, что возвращение Крыма является «нарушением международного права». При этом Шредер указал, что такое утверждение не затрагивает вопроса о причине, по которой это случилось.

«Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса», — заявил Шредер.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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