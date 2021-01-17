Палата представителей США начала расследование беспорядков в Капитолии

Четыре комитета Палаты представителей США приступили к расследованию беспорядков в Капитолии 6 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз, распространенный Палатой представителей.

Конгрессмены уже направили письмо ФБР, министерству внутренней безопасности, аппарату директора Национальной разведки и Национальному контртеррористическому центру. Парламентарии запросили документы, чтобы оценить события и разведданные, которые связаны с событиями 6 января.

Отмечается, что комитеты будут изучать, что разведывательному сообществу и федеральным правоохранительным органам знали «об угрозах насилия», а также были ли эти угрозы связаны «иностранным влиянием или попытками дезинформации». Также планируется выяснить, принимали ли участие в беспорядках сотрудники сфер национальной безопасности, обороны и правосудия. Кроме того, конгрессмены изучат меры, принятые после беспорядков.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса США вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

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