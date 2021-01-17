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Новости политики

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Названа страна, куда Байден возможно нанесет первый иностранный визит

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Избранный президент США Джо Байден может нанести первый или второй зарубежный визит после своей инаугурации в Британию. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на членов окружения политика.

Эта поездка вероятнее всего будет приурочена к саммиту G7, который должен пройти в Британии. Кроме того, в страну Байден намерен приехать и осенью в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

По данным газеты, Байден, который ранее негативно высказывался в отношении Brexit, намерен забыть о разногласиях с британскими властями и укреплять двустороннее сотрудничество.

При этом источники газеты подчеркивают, что демократ не будет совершать зарубежные поездки до лета из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В этот период он намерен сосредоточить внимание на внутренней политике страны.

Однако собеседники добавили, что исключением может стать поездка в Канаду.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов. Церемония инаугурации Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января.

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