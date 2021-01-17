СМИ назвали причину исчезновения записей переводчика со встречи Трампа и Путина

Агентство Associated Press выяснило, что действующий президент США Дональд Трамп имел привычку, нарушающую закон о сохранении документации, из-за которой в истории его президентства могут остаться пробелы.

Так, политик часто разрывал и выбрасывал документы, что заставляло сотрудников его администрации склеивать бумажки часами. Это стало причиной неполного сохранения документации за историю президентства Трампа, что вызывает беспокойство у сотрудников Белого дома.

«Ему говорили перестать так делать, но он не хотел останавливаться», — заявил экс-аналитик архивов Белого дома Соломон Ларти.

Кроме того, стало известно, что Трамп «конфисковал» у переводчика записи, которые были сделаны во время встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году.

Газета подчеркивает, что неисполнение закона ничем не грозит главе государства, поскольку документ просит президента посоветоваться с национальным архивистом при принятии решения об уничтожении документации, однако может не следовать этому совету.

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