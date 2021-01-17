МИД России не рассчитывает на улучшение отношений с США при Байдене

Министерство иностранных дел России готово к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США, однако не рассчитывает на резкое улучшение двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«В принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли. Мы не прогнозируем резкого улучшения», – отметила Захарова.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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