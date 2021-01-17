Помпео заявил об отсутствии прогресса администрации Трампа в украинском урегулировании

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о работе администрации действующего президента США Дональда Трампа по украинскому курсу. Об этом сообщает телеканал Bloomberg.

Он отметил, что уходящий состав Белого дома не смог достичь прогресса в этом направлении. При этом, по его словам, чиновники делали «правильные вещи для них», чтобы украинская сторона смогла «защититься от угроз от России».

«Мы делали все это, но все равно на юго-востоке Украины продолжается конфликт. Мы не добились значительного прогресса», — подчеркнул Помпео.

Глава госдепа добавил, что европейская дипломатия также не одержала успех в работе по украинскому урегулированию.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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