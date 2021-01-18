СМИ: соратники Трампа активизировали попытки продавать помилования

Соратники действующего президента США Дональда Трампа пытались заработать на лоббировании президентских помилований. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на источники.

«По мере того, как президент Трамп готовится покинуть свой пост в ближайшие дни, прибыльный рынок помилований приближается к своему пику, и некоторые из его союзников собирают гонорары с богатых преступников или их сообщников, чтобы подтолкнуть Белый дом к помилованию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность по продаже помилований активизировалась после того, как стало ясно, что Трамп не победит на выборах.

Согласно сообщению, бывший федеральный прокурор Бретт Толман «монетизировал свою работу по помилованию, собрав десятки тысяч долларов, а возможно, и больше, в последние недели».

Также сообщается, что бывший личный адвокат Трампа Джон Дауд «продавал себя осужденным преступникам как человека, который мог бы добиться помилования из-за своих близких отношений с президентом».

В США президентское помилование работает лишь в отношении преступлений, в которых человека обвинили федеральные власти страны, а не власти штатов.

Ранее Трамп помиловал ряд фигурантов расследования спецпрокурора Мюллера, среди которых экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и экс-советник Роджер Стоун. Кроме того, Трамп помиловал отец зятя и старшего советника Джареда Кушнера Чарльза.

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