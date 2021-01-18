Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

СМИ: Трамп собирается помиловать сразу около 100 человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп намерен 19 января объявить о помиловании около 100 человек. Как сообщает CNN, президент не планирует помиловать самого себя, на что ранее указывали американские СМИ.

По данным телеканала, Трамп планировал объявить о президентском помиловании двух групп людей в конце прошлой недели и 19 января.

Но на фоне беспорядков в Вашингтоне Трамп был вынужден пересмотреть свои планы. Теперь ожидается, что Трамп объявит о помиловании сразу около 100 человек накануне инаугурации демократа Джозефа Байдена, которая намечена на 20 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Памела Андерсон попросила Трампа помиловать Ассанжа

СМИ: соратники Трампа активизировали попытки продавать помилования

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.