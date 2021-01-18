Путин поручил скорректировать нацпроекты и нацпрограммы

Президент России Владимир Путин поручил кабмину привести в соответствие государственные программы и обновленные национальные цели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом», — указано в списке.

Срок исполнения поручения — до 1 апреля.

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