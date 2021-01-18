Лавров уверен, что США не изменят отношение к России при администрации Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что вряд ли при администрации избранного президента США Джо Байдена отношение Вашингтона к России изменится. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится», — сказал он.

Министр уверен, что сдерживание КНР и РФ будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня.

«Там уже они рассуждают — «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», — выразил мнение Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что манеры при новом американском лидере могут стать чуть более вежливыми, но суть политики вряд ли изменится.

Он также добавил, что администрация Байдена осведомлена о том, что Россия нацелена на сотрудничество по различным вопросам.

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