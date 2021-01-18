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Новости политики

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Капитолий в США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности

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Капитолий в столице США закрыт на вход и на выход из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает NBCNews/status/1351189560752041986» target=«_blank»>NBC на своей странице в Twitter.

По данным телеканала, сотрудникам Капитолия было отправлено предупреждение о внешней угрозе безопасности.

«Всем в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещен, держитесь подальше от наружных окон, дверей. Если вы наедитесь снаружи, ищите укрытие», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

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