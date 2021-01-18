Зюганов привился от коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что сделал прививку от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным научным центром «Вектор». Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению парламентария, он сделал правильно.

«Я долго (решался), но у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Но я считаю, что людям постарше векторовская вакцина («ЭпиВакКорона») — она хорошо сделана, и этот институт имеет уникальную историю. «Спутник» (российская вакцина от COVID-19. — «Газета.Ru») пожестче, молодые легче переносят, она хорошо формирует (иммунитет) и так далее», — сказал Зюганов.

Как сообщалось, в России в понедельник, 18 января, стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова посоветовала не торопиться с вакцинацией перенесшим коронавирус

— Россияне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

— Голикова: масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» стартует в феврале