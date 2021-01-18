Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Депутат Государственной думы РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем рабочем кабинете во время предновогодней беседы с журналистами, 2018 год Депутат Государственной думы РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем рабочем кабинете во время предновогодней беседы с журналистами, 2018 год

Зюганов привился от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что сделал прививку от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным научным центром «Вектор». Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению парламентария, он сделал правильно.

«Я долго (решался), но у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Но я считаю, что людям постарше векторовская вакцина («ЭпиВакКорона») — она хорошо сделана, и этот институт имеет уникальную историю. «Спутник» (российская вакцина от COVID-19. — «Газета.Ru») пожестче, молодые легче переносят, она хорошо формирует (иммунитет) и так далее», — сказал Зюганов.

Как сообщалось, в России в понедельник, 18 января, стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Голикова посоветовала не торопиться с вакцинацией перенесшим коронавирус

Россияне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

Голикова: масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» стартует в феврале

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.