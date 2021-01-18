СМИ: США планируют ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

США планируют ввести новые санкции, направленные против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Как отмечает газета, Вашингтон хочет ввести ограничения против судна-трубоукладчика «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода, а также против собственника судна — компании «КВТ-Рус».

По информации издания, США уведомили о своем намерении федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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