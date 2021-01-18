Трамп улетит рано утром из Вашингтона в день инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон рано утром 20 января в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Трамп попрощается со своими сторонниками и бывшими сотрудниками на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, находящейся недалеко от Вашингтона. Приглашенных на церемонию прощания обязали быть к 7.15 утра.

Таким образом, нынешний глава государства нарушит вековую традицию в приведении к присяге своего приемника. Вместо этого он покинет Белый Дом и полетит на свою резиденцию Мар-А-Лаго во Флориде около 8.00 утра.

Ранее Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена, так как считает, что выборы были украдены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Раскол в США: что оставит после себя Трамп

— Вашингтон в осаде: как США готовятся к инаугурации Байдена

— Трамп намерен покинуть Вашингтон до инаугурации Байдена