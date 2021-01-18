Медведчук предрек восстановление отношений России и Украины

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук заявил, что отношения между Украиной и Россией восстановятся, не взирая на противодействие киевских властей. Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте партии.

Парламентарий отметил, что к восстановлению отношений между Москвой и Киевом, «как бы этому ни сопротивлялась» нынешняя украинская власть, приведет «историческая справедливость и желание миллионов людей — представителей двух братских народов».

«И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить: это не соответствует действительности, ведь миллионы наших граждан так не считают», — сказал Медведчук.

Он напомнил, что 18 января — годовщина Переяславской рады, которая в 1654 году положила «начало объединения в едином государстве русского и украинского братских народов».

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